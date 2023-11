Pan Artur wie wszystko. Najlepsze MEMY piłkarskie z historycznym rekordzistą programu Jeden z Dziesięciu

Jeden z Dziesięciu. Bezbłędny geniusz

Pan Artur zdeklasował rywali. W finale nie dał im nawet dojść do głosu. Po pierwszych trzech pytaniach, do których należało się zgłosić, wszystkie kolejne wziął "na siebie". Dzięki wszechstronnej wiedzy odpowiedział bezbłędnie do ostatniego włącznie - w tym o miasto, z którego pochodzi angielski klub piłkarski West Ham.

Nagranie z finałem Jednego z Dziesięciu w ciągu kilku godzin stało się numerem jeden na karcie "Na czasie". Nowy, radosny (!) bohater Polaków trenduje też w wyszukiwarkach, a hasztag "Pan Artur" króluje w mediach społecznościowych. Polacy od razu docenili bohatera, który rzucił wyzwanie ChatGPT.

Piłkarskie MEMY z rekordzistą programu Jeden z Dziesięciu