Papież Franciszek uczcił pierwszą rocznicę śmierci Pele. Legendarny piłkarz walczył z rakiem jelita

Pele, właśc. Edson Arantes do Nascimento - trzykrotny mistrz świata, działacz sportowy i minister sportu Brazylii w latach 1995-1998, zmarł 29 grudnia zeszłego roku w wieku 82 lat.

Portal Vatican News podał, że papież w swoim przesłaniu przytoczył słowa z pierwszego Listu świętego Pawła do Koryntian, w którym znalazło się porównanie wysiłków atlety na stadionie do życia chrześcijańskiego.

- Wiele cnót koniecznych do tego, by uprawiać aktywność sportową, takich jak wytrwałość, stałość, umiarkowanie jest także cnotami chrześcijańskimi. Dobrze uprawiany sport jest okazją do wzmocnienia więzów prawdziwej przyjaźni i braterstwa między mężczyznami i kobietami, którzy się nim zajmują, ale również między narodami podczas międzynarodowych zawodów - napisał Franciszek.