Patryk Małecki wygrał w sądzie! Zagłębie Sosnowiec słono mu zapłaci

Cała afera wydarzyła się już stosunkowo dawno, bo w marcu 2021 roku. Zagłębie Sosnowiec twierdziło, że Patryk Małecki naruszył nietykalność cielesną jednego z trenerów. Zawodnik próbował zdementować te pogłoski, a jego adwokat twierdził, że w całej sprawie chodzi o duże pieniądze. Czy klub chciał migać się od zapłacenia piłkarzowi pensji? W końcu był to jeden z najlepiej zarabiających piłkarzy w szatni.

W rozmowie z Weszlo tłumaczył, że sytuacja z uderzeniem Łukasza Matusiaka nigdy nie miała miejsca. Gdyby zaistniała, na pewno znaleźliby się świadkowie, a tych nie udało się odnaleźć. - Nie było niczego takiego. Gdyby Matusiak miał jaja, bo honoru i charakteru to on nie ma, to by sam powiedział, że do niczego takiego nie doszło. Może powiedzieć, że go zwyzywałem ostro i mocno. Bo wiem, że sobie na to zasłużył i wiem, jak jest postrzegany w szatni czy w klubie przez inne osoby. Ale w życiu go nie uderzyłem. Włos mu z głowy nie spadł. Byłem zaskoczony, że ktoś z klubu coś takiego wypuścił do sieci - tłumaczył wówczas Małecki.