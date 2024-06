Pewne wygrane Hiszpanii, Francji i Belgii w meczach towarzyskich. Silne reprezentacje w formie przed Euro 2024

Francja ograła Luksemburg, a Hiszpania Andorę

Hiszpanie nie dali w miejscowości Badajoz żadnych szans znacznie niżej notowanej Andorze, którą ograli 5:0. Pierwszy na listę strzelców wpisał się Ayoze Perez (24.), później hat-trickiem popisał się Mikel Oyarzabal (53., 66., 73.), a wynik ustalił Ferran Torres (81.) Francja, grupowy rywal Polski na Euro 2024, pewnie wygrała w Metz również z wyraźnie słabszym rywalem - Luksemburgiem 3:0. Bramki zdobyli Randal Kolo Muani (43.), Jonathan Clauss (70.) i największa gwiazdy drużyny "Trójkolorowych" - Kylian Mbappe (85.). Z kolei dla Belgii w starciu z Czarnogórą w Brukseli pierwszego gola uzyskał Kevin De Bruyne, który tego dnia rozgrywał setne spotkanie w drużynie narodowej. Wynik na 2:0 ustalił w końcówce Leandro Trossard.

Zwycięstwa odniosły także inne ekipy, które szykują się do wyjazdu do Niemiec: Słowacja pokonała San Marino 4:0, a Dania wygrała ze Szwecją 2:1. W spotkaniu drużyn, które nie zakwalifikowały się do Euro 2024, Norwegia pokonała w Oslo Kosowo 3:0. Wszystkie bramki uzyskał Erling Haaland, który w drużynie narodowej ma już 30 trafień w 32 występach.