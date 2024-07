Piątek na Euro 2024: ćwierćfinały Hiszpania - Niemcy i Portugalia - Francja

Hiszpania - Niemcy: starcie gigantów w Stuttgarcie

Ostatnie bezpośrednie starcia tych zespołów były pełne emocji. Szczególnie pamiętny jest mecz z Ligi Narodów w 2020 roku, kiedy to Hiszpanie rozgromili Niemców 6:0. Jednak ich ostatnie spotkanie, w fazie grupowej mundialu w Katarze w 2022 roku, zakończyło się remisem 1:1. Obie ekipy, po niezbyt udanych występach na ostatnim mundialu, są głodne sukcesu i z pewnością zrobią wszystko, aby przejść do dalszej fazy turnieju.

W piątkowe popołudnie wszystkie oczy kibiców skierowane będą na stadion w Stuttgarcie, gdzie dojdzie do spotkania Hiszpanii z Niemcami. To mecz, który wielu już teraz określa mianem "przedwczesnego finału". Obie drużyny to wielokrotni mistrzowie Europy, a ich dotychczasowe występy na Euro 2024 pokazały, że są w wyśmienitej formie. Hiszpanie, pod wodzą trenera Luisa de la Fuente, wygrali wszystkie swoje mecze grupowe, prezentując imponujący bilans bramek 9-1. Z kolei Niemcy, prowadzeni przez Juliana Nagelsmanna, również nie dali szans swoim rywalom, co potwierdza ich bilans 10-2.

Portugalia - Francja: starcie starych znajomych

Późnym wieczorem uwaga przeniesie się do Hamburga, gdzie odbędzie się mecz Francji z Portugalią. Obie drużyny mają bogatą historię rywalizacji na mistrzostwach Europy, a ich ostatnie spotkanie w finale Euro 2016 przeszło do historii. Portugalia, dzięki bramce Édera w dogrywce, zdobyła swój pierwszy tytuł mistrza Europy, pokonując gospodarzy turnieju - Francję.

Cristiano Ronaldo, legendarny napastnik Portugalii, przeżywa trudne chwile po niewykorzystanym rzucie karnym w meczu ze Słowenią. "To był dla niego trudny okres. Cała drużyna to odczuła, wszyscy chcieliśmy mu pomóc. Jesteśmy zgraną grupą i to właśnie uczyniło nas silniejszymi do tego stopnia, że Diogo wykonał trzy niesamowite interwencje w konkursie +jedenastek+. To była chwila, której nie zapomnimy" - przyznał Nuno Mendes, kolega Ronaldo z drużyny.