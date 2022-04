Pierwszy gol Fornalczyka, pierwszy samobój Kubicy. Młodzieżowcy na boisku: 27. kolejka PKO Ekstraklasy [RAPORT] Jacek Czaplewski

Mariusz Fornalczyk (z lewej) podczas fety w Łęcznej Pogoń Szczecin

PKO Ekstraklasa. Miał już włosy pofarbowane na niebiesko, czerwono, a teraz na jasny blond. Od soboty wyróżnia go w lidze jeszcze jedna, znacznie ważniejsza rzecz - debiutancki gol. Mariusz Fornalczyk, bo o nim mowa, czekał na to do dziewiętnastego występu w Pogoni Szczecin.