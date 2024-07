Piłkarskie Orły. Jakub Lis z Pogoni Grodzisk Mazowiecki wygrał czerwcową rywalizację na Mazowszu. W poprzednim miesiącu strzelił cztery gole Jakub Maj

Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Czerwiec za nami, a to oznacza, że czas na podsumowanie wyników najlepszych strzelców w kraju. W minionym miesiącu na Mazowszu naszą klasyfikację Piłkarskie Orły wygrał Jakub Lis z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Pomocnika do samego końca gonił 17-latek z rezerw Wisły Płock, który strzelił więcej goli. To jednak nie dało mu wygranej.