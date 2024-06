Piłkarz Albanii skandował z kibicami obraźliwe hasła na Euro 2024. Teraz przeprasza

Euro 2024. Skandal podczas meczu Albanii z Chorwacją

Mirlind Daku, który urodził się w Kosowie, a od 2023 roku występuje w barwach reprezentacji Albanii, został zarejestrowany przez kamery, jak w Hamburgu, po zremisowanym spotkaniu z Chorwacją 2:2, zachęcał kibiców do wykrzykiwania obraźliwych sloganów. Federacja Macedonii Północnej, której drużyna nie bierze udziału w Euro, zażądała od piłkarza przeprosin za "skandaliczne i nacjonalistyczne pieśni". W związku z tym incydentem UEFA rozpoczęła śledztwo.

"Przeprosiny to coś, co świadczy o męstwie. Odczuwam moralny i zawodowy obowiązek, by przeprosić wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni. Emocje, które towarzyszą każdemu piłkarzowi w takich chwilach, są nieporównywalne i można je zrozumieć jedynie na boisku. Ciężko jest wyrazić, co znaczy reprezentować ten zespół, grać dla tych wspaniałych kibiców, którzy okazują nam bezwarunkową miłość. Jeśli kogoś uraziłem po meczu z Chorwacją, przepraszam - emocje po wyniku meczu bywają silne" – napisał Daku na swoim profilu w mediach społecznościowych.