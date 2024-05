Piłkarz Górnika zdobył bramkę, ale nie był zadowolony. Dał temu upust w wywiadzie!

Adrian Kapralik nie wytrzymał po meczu Górnik - Puszcza

Strzelec otwierającej bramki w rywalizacji 33. kolejki PKO Ekstraklasy Adrian Kapralik skradł w największym stopniu "show" po końcowym gwizdku arbitra. Piłkarz w rozmowie pomeczowej z reporterem Canal+Sport nawet pomimo swojego trafienia nie przebierał w słowach. Podopieczny Jana Urbana był bardzo zirytowany, że nie udało się po raz kolejny utrzymać prowadzenia i zgarnąć trzech punktów.

- Tak, tak dałem bramkę, ale może ona nie cieszyć, bo w następnych sytuacjach, które miałem nie zrobiłem tak jak chciałem. Trochę mnie to tak jakby to powiedzieć wk***, ale no cóż idziemy dalej i zobaczymy co będzie - opowiadał zawodnik po zakończonych zawodach.