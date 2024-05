Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów"

Lech Poznań nadal walczy o TOP 3 na koniec sezonu. "Kolejorz" chce zagwarantować sobie prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów i zarobić sporo pieniędzy. Mariusz Rumak nadal może osiągnąć ten cel, gdyż do końca sezonu zostały dwie kolejki, ale już wiadomo, że niedługo dojdzie do zmiany trenera. Polskiego szkoleniowca zastąpi Niels Frederiksen.

- Trafiam do dużego klubu, posiadającego bogatą historię i tradycje, to dla mnie więc wielki zaszczyt, że będziemy razem współpracować. Mam przed sobą postawione trzy główne zadania. Po pierwsze i najważniejsze, jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy. Wiem, że to właśnie Lech może pochwalić się najlepszą akademią w Polsce, a moim celem będzie odpowiednie wprowadzanie zawodników z niej do pierwszego zespołu. Ponadto jestem świadom emocji i pasji, jaką Lech wywołuje w regionie. Chcę, by kibice byli dumni i odczuwali ekscytację, oglądając nasze mecze - powiedział dla klubowych mediów nowy trener Lecha.