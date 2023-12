Piłkarze Lecha Poznań zakpili z zimowych warunków podczas meczu z Koroną Kielce. Zwycięstwo fetowali z ulepionym bałwankiem

Mecz Korona Kielce - Lech Poznań w śniegu

- To, że ten mecz się odbył, jest skandalem. Tak, SKANDALEM. W Gliwicach warunki były lepsze lub porównywalne i przerwano grę. Tutaj był jakiś dziwny upór. Niezrozumiałe - uważa rzecznik Lecha Poznań Maciej Henszel (cytat za portalem X).

Zdenerwowanie dało się wyczuć także na samej ławce Lecha. Komentatorzy meczu donosili o zniecierpliwieniu ze strony członków sztabu Johna van den Broma.

Mimo reakcji osób zaangażowanych w odśnieżanie, boisko w końcówce spotkania wyglądało po prostu fatalnie i groziło uszczerbkiem na zdrowiu. Były takie miejsca, gdzie śnieg sięgał kostek zawodników. Jakimś cudem Lech jednak trafił do siatki i to po składnej akcji.

- Dla mnie to kuriozum, że do tego meczu w ogóle doszło. Cieszymy się, bo mamy trzy punkty, ale to nie miało nic wspólnego z piłką nożną. Nam ani przed spotkaniem, ani w jego trakcie nie było do śmiechu - podkreślił pomocnik Lecha, Radosław Murawski.