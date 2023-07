Piłkarze Legii Warszawa odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Kibice pochwalają taką inicjatywę

Piłkarze Legii Warszawa w Muzeum Powstania Warszawskiego

1944 - to jedna z najważniejszych dat w polskiej historii. To właśnie wtedy miało miejsce Powstanie Warszawskie, czyli wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim. Celem powstania było wyzwolenie Warszawy spod brutalnej okupacji. Szacuje się, że wtedy zginęło od 150 do 200 tysięcy warszawiaków. Ucierpiała także infrastruktura, w tym wiele cennych zabytków.

Piłkarze Legii Warszawa przed pierwszą koleją PKO Ekstraklasy odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie wysłuchali historii sprzed prawie 80 lat. Widać, że gracze w skupieniu i powadze zwiedzali muzeum. W komentarzach w mediach społecznościowych były same pochwały. Kibice doceniają, że piłkarze poznają historię miasta, w którym grają.