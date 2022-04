Piotr Stokowiec po meczu ze Stalą: Cierpieliśmy w tym meczu, bo presją była ogromna red

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Stal Mielec grała dobrze, objęła nawet prowadzenie, ale mimo to przegrała i to wyraźnie. Zagłębie Lubin skorzystało z jej błędów. Nie krył zadowolenia po spotkaniu Piotr Stokowiec, który trzy punkty swojego zespołu musiał okupić kontuzjami dwóch swoich piłkarzy. - W końcu i do nas zaświeciło słoneczko - powiedział na konferencji.