Piotr Stokowiec: Zasługujemy na to, by grać w Ekstraklasie. Sztuką jest się podnieść

- Szybko zdobyta bramka przez Cracovię na pewno ustawiła ten mecz i ustawiła nas w pozycji drużyny budującej grę i to robiliśmy. Cracovia czekała na swoją okazję z kontrataku, gra toczyła się głównie na połowie rywali. Za mało mieliśmy konkretów w swojej grze, dobrze ją prowadziliśmy, lecz niestety za wiele z tego nie wynikało - stwierdził Stokowiec.

- Mamy wiele do poprawy. Wprowadzaliśmy zawodników, by poprawiać naszą mobilność, stąd wejścia Tomasza Pieńki czy Patryka Szysza, ale także i to nie przyniosło dzisiaj zamierzonych efektów. Ja wiem, że tego czasu pozostało już mało, ale na pewno się nie poddajemy i bierzemy się do pracy, bo wiem, że zasługujemy na to, by grać w Ekstraklasie i stać nas na to. Pomimo trudnego dla nas czasu, uważam, że sztuką jest umieć się podnieść. Ja tak do tego podchodzę i do tego będę chciał dążyć - dodał trener Zagłębia.