Piotr Zieliński z wielką pompą świętował 30. urodziny. Śpiewał, wskoczył do basenu, a od gości dostał skuter. Huczne pożegnanie z Neapolem

30. urodziny Piotra Zielińskiego - wielki bal

Z powodu kontuzji łydki Zieliński nie mógł zagrać w ostatnich czterech meczach. Została już tylko ostatnia szansa. W niedzielę przyjeżdża Lecce na pożegnanie sezonu w Serie A. Potem 30-latek wybiera się na Euro, po którym zacznie pisać nową historię - jako gracz Interu.

- Dziękuję, bo nikt z was nigdy mnie nie obraził po decyzji o zmianie klubu. To wiele dla mnie znaczy - podkreślił Zieliński we wtorkowy wieczór, kierując swoje słowa do społeczności Napoli.

Piotr Zieliński - statystyki i dokonania z Napoli