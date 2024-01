PKO Ekstraklasa. Bezbramkowy remis Jagiellonii Białystok w sparingu z Motorem Lublin. Zadebiutowali nowi zawodnicy

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin 0:0

Mecz został rozegrany w ośrodku treningowym Jagiellonii, na boisku ze sztuczną murawą pod specjalnym balonem. W białostockim zespole zadebiutowali zawodnicy pozyskani w zimowej przerwie: Kosowianin z ligi szwedzkiej, 27-letni środkowy obrońca Jetmir Haliti oraz 24-letni niemiecki napastnik Kaan Caliskaner, wypożyczony do końca sezonu z Eintrachtu Brunszwik. Grali też piłkarze, którzy leczyli kontuzje i mało występowali w pierwszej części sezonu, m.in. Aurelien Nguiamba i Wojciech Łaski; kilkanaście minut spędził na boisku Jarosław Kubicki, który na początku listopada doznał poważnej kontuzji stawu skokowego.

Sparing z Motorem Lublin to jedyny zimowy mecz kontrolny Jagiellonii rozegrany w Polsce. Trzy kolejne zaplanowane są na blisko dwutygodniowy obóz przygotowawczy, na który białostoczanie wyjadą w sobotę do tureckiego Belek. Jagiellonia od kilku lat tam organizuje zimowe zgrupowania. Będzie to główna faza przygotowań do kluczowej części sezonu, w którym białostoczanie będą walczyć o czołowe pozycje w ekstraklasie.