PKO Ekstraklasa. Bezcenne zwycięstwo Lecha Poznań we Wrocławiu. Zmiennik Michał Skóraś dał punkty ze Śląskiem

Dzięki wygranej Lech jest w całkiem komfortowym położeniu. Nie spadnie z fotelu lidera, jeśli Pogoń Szczecin nie wygra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, zaś Raków Częstochowa w Grodzisku z Wartą Poznań.

Bogiem a prawdą mecz we Wrocławiu szedł jak po grudzie. Przed zmianą stron Lech oddał ledwie jeden celny strzał. Zawiodło kilku piłkarzy, więc bohater okazał się nieoczywisty. To wprowadzony w 46 minucie Michał Skóraś, który dwie minuty później trafił do siatki od prawego słupka. To dopiero jego druga bramka w sezonie.