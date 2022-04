PKO Ekstraklasa. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Bruk-Bet - Raków ONLINE

Ekipa Radoslava Latala dobrze zaprezentowała się w spotkaniach z Górnikiem Zabrze i Radomiakiem. I oba tak naprawdę powinna wygrać, bo stworzyła sobie mnóstwo sytuacji. Brak skuteczności to była główna bolączka niecieczan, dlatego musieli się zadowolić dwoma remisami po 1:1. Po tych starciach w zespole Słoników może się jednak pojawić niepewność, bo porażka z Lechią 0:2 nie zapowiada też dobrego wyniku przed meczem z Rakowem Częstochowa.

Wicemistrzowie Polski na pewno żyją już finałem Pucharu Polski. Ten jednak nastąpi dopiero za ponad dwa tygodnie. W międzyczasie trwa walka o mistrzostwo Polski, która jest niezwykle zacięta, co w porównaniu z ubiegłymi latami, jest dość zaskakujące. Zespół Marka Papszuna punktuje dokładnie tak, jak Pogoń Szczecin i Lech Poznań. Dwa punkty na mecz to solidny wynik. Co więcej, punktacja na tym poziomie na przestrzeni całego sezonu, zapewniałaby mistrzostwo w ostatnich dziesięciu latach za każdym razem. Zazwyczaj dominującej w lidze Legii wystarczyło bowiem te 1,8/1,85 pkt./mecz. Trzeba więc przyznać, że końcówka tej edycji PKO Ekstraklasy zapowiada się fascynująco.