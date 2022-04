PKO Ekstraklasa. Brzemienna wpadka bramkarza. Zagłębie Lubin odwróciło wynik ze Stalą Mielec. Dublet Martina Doleżala

PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin - Stal Mielec 3:1

Mniej więcej do 60 minuty był to mecz pod dyktando Stali. Drużyna Adama Majewskiego grała solidnie i jako jedyna kreowała dogodne okazje. Miała jednak pecha. Gol Mateusza Matrasa został odwołany z powodu spalonego, a karnego anulowano po obejrzeniu powtórki, z której jasno wynikło, że Maksymilian Sitek dopuścił się symulowania. Wszystko wskazywało wówczas na to, że Stal i tak zapunktuje. Przed przerwą groźne strzały oddali Krystian Getinger czy Mateusz Żyro. Wreszcie w 56 minucie prowadzenie uzyskał Oskar Zawada po zamieszaniu w polu bramkowym.