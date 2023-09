PKO Ekstraklasa. Derby Poznania dla Lecha, udany debiut nowego trenera Widzewa i pierwsza porażka Cracovii [PODSUMOWANIE]

8. kolejka PKO Ekstraklasy

Warta Poznań - Lech Poznań

Od kiedy Warta wróciła w 2020 roku do ekstraklasy przegrała wszystkie mecze z bardziej utytułowanym lokalnym rywalem. Lech serię podtrzymał w niedzielę, zwyciężając 2:0 w roli gości na obiekcie, na którym zwykle to on podejmuje rywali. Wspólna decyzja obu klubów okazała się strzałem w "10" – mecz obejrzało 28 419 widzów, co jest rekordem frekwencji w tym sezonie.

Gole zdobyli Filip Marchwiński w pierwszej połowie i Szwed Filip Dagerstal w końcówce meczu. "Kolejorz" z 11 punktami w sześciu spotkaniach awansował na szóstą pozycję. Warta ma dziewięć i jest 11.

Widzew Łódź - Cracovia

Ósma - zgodnie z oficjalną numeracją - kolejka meczów przyniosła pierwszą porażkę Cracovii. "Pasy" uległy w Łodzi 0:2 Widzewowi, w którym w roli trenera udanie zadebiutował Daniel Myśliwiec.