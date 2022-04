PKO Ekstraklasa. Grali jak nigdy, ale znów nie wygrali. Wisła Kraków coraz bliżej spadku DW

Wisła Kraków - Piast Gliwice 2:2 (1:0) Anna Kaczmarz / Polska Press

PKO Ekstraklasa. Znajdująca się pod kreską "Biała Gwiazda" podejmowała aspirującego do czwartej lokaty Piasta. Wisła nie wykorzystała potknięcia Zagłębia Lubin i do bezpiecznego miejsca wciąż traci wiele. Na trafienie Stefana Savicia znakomicie odpowiedział Kamil Wilczek i to aż dwukrotnie. Remis krakowianom zapewnił Dor Hugi.