PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok z Radomiakiem Radom o podtrzymanie serii zwycięstw u siebie

Oba zespoły dzielą w tabeli dwa punkty, choć zajmująca obecnie czwarte miejsce Jagiellonia ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Lechem Poznań. Radomiak jest po siedmiu kolejkach w tabeli siódmy.

Tuż przed przerwą na mecze reprezentacji Jagiellonia uległa we Wrocławiu Śląskowi, co zakończyło jej serię czterech zwycięskich spotkań. W tym sezonie nie przegrała jednak ani razu u siebie i tę passę chce podtrzymać.

Hołduję opinii, że jest czas na uczciwą pracę, ale także na regenerację oraz odpoczynek. Dziś jesteśmy w wirze pracy i nie możemy doczekać się spotkania niedzielnego. Zawodnicy trenują, aby grać. Sami jako trenerzy żartujemy, że mamy fajną pracę, tylko gdyby nie te mecze, ale już mówiąc na poważnie, chcemy szybko przekonać się, czy to co robimy, zmierza we właściwym kierunku