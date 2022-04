PKO Ekstraklasa. Jagiellonia grała do końca, a Zagłębie Lubin przegrało niemal wygrany mecz!

Początek spotkania należał do gospodarzy. To podopieczni Piotra Nowaka częściej byli w posiadaniu piłki i konstruowali ataki pozycyjne. Niestety ani jedni, ani drudzy nie wypracowali sobie dobrej okazji. Byliśmy świadkami typowych piłkarskich szachów, a jedyne warte odnotowania momenty to strzały z dystansu Erika Daniela i Łukasza Łakomego, które mijały lewy słupek bramki Zlatana Alomerowicia. Nie zobaczyliśmy ani jednego celnego uderzenia.

W przerwie trener Nowak, chcąc pobudzić swój zespół posłał na boisko Fedora Černycha. Doświadczony reprezentant Litwy zastąpił Tomáša Přikryla, ale to Zagłębie wyprowadziło pierwszy cios. W 50. minucie koszmarny błąd popełnił bramkarz Jagiellonii, który szukając rozegrania od tyłu, zagrał prosto pod nogi Patryka Szysza, a ten popisał się doskonałą techniką i wysokim lobem umieścił piłkę w siatce.

Kluczowa dla losów tego spotkania była 78. minuta. Wtedy drugą żółtą kartkę zobaczył Mateusz Bartolewski, osłabiając swój zespół. Miejscowi poczuli swoją szansę i rzucili się do huraganowych ataków. Dopięli swego tuż przed końcem podstawowego czasu gry, za sprawą Andrzeja Trubehy, dla którego było to pierwsze trafienie na poziomie ekstraklasy. Sędzia doliczył aż 7 minut i był to okres nieustannych ataków "Jagi". Kiedy wydawało się, że goście dowiozą cenny w tych okolicznościach remis, w ostatniej akcji meczu błysnął Marc Gual. Wypożyczony z ukraińskiego Dnipro Hiszpan popisał się indywidualną akcją, zakończoną celnym strzałem.