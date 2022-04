PKO Ekstraklasa. Jerzy Brzęczek po porażce z Wisłą Płock: Na razie jakoś nie mamy szczęścia

- To był szalony mecz. Niestety dla nas niezakończony happy-endem. Jeżeli chodzi o pierwszą połówkę, nie do końca zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy, wiedząc, że drużyna Wisły Płock rozgrywa piłkę od bramkarza. Troszeczkę w pressingu źle się poruszaliśmy i to spowodowało, że Wisła Płock w pierwszej połowie stworzyła trzy sytuacje, trzy strzały i zdobyła trzy bramki - stwierdził szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

- W drugiej połówce dokonaliśmy zmian i zmieniliśmy troszeczkę ustawienie. Na pewno należą się chłopakom duże słowa uznania za to, co zrobili w drugiej połówce. Wyciągnęliśmy ten wynik na 3:3. Nie chcę dyskutować o rzucie karnym, nie chcę dyskutować o wcześniejszych sytuacjach. Na pewno nam też powinien być odgwizdany jeden rzut karny, ale na razie jakoś nie mamy troszeczkę szczęścia. Mam nadzieję, że w tych ostatnich czterech spotkaniach to szczęście po naszej stronie będzie większe - dodał Brzęczek.