PKO Ekstraklasa. Kamil Kiereś nie jest już trenerem Górnika Łęczna. Zespół spadł na ostatnie miejsce

Kamil Kiereś nie jest już trenerem Górnika Łęczna

Kamil Kiereś był trenerem Górnika Łęczna od 23 maja 2019 roku. W dwóch sezonach pracy wywalczył dwa awanse - najpierw z 2. ligi do Fortuna 1 Ligi, a następnie prosto do PKO Ekstraklasy. W grudniu zespół po jego wodzą wygrał trzy mecze z rzędu i uwierzył w pozostanie w elicie. Również początek wiosny był obiecujący, bo zaczął się od trzech remisów i wygranej. Wyraźny regres formy nastąpił jednak w marcu - łęcznianie przegrali cztery kolejne spotkania, a po ostatnim - z Pogonią Szczecin (0:4), spadli na ostatnie miejsce (tyle samo punktów co Bruk-Bet Termalica Nieciecza). Łącznie Kiereś poprowadził Górnika w 107 oficjalnych meczach, notując 47 wygranych, 29 remisów i 31 porażek.

- W imieniu całej społeczności Górnika Łęczna pragnę podziękować trenerowi Kieresowi za te blisko 3 lata spędzone w naszym klubie. Trener zostanie z pewnością zapamiętany jako twórca jednego z największych sukcesów zielono-czarnych ostatnich lat – wywalczone dwa z rzędu awanse z pewnością zostaną na długo w naszej pamięci - mówi Piotr Sadczuk, prezes zarządu Górnika Łęczna, cytowany przez oficjalną stronę klubu.