PKO Ekstraklasa. Lech Poznań ma problem. Napastnik "Kolejorza" musi przejść operację i będzie pauzował ok. 5-6 miesięcy. To jego koniec?

Lech Poznań traci napastnika

"Kolejorz" aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Turcji, gdzie odbywa przygotowania do rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy. Jednak nie obyło się w meczu kontrolnym z austriackim LASK (0:3) od przykrych obrazków. Po jednej z akcji kontuzji doznał bowiem napastnik Lecha Artur Sobiech . W środę drużyna ze stolicy Wielkopolski poinformowała jak bardzo poważny jest uraz i ile napastnik z przeszłością w niemieckim Hannoverze będzie musiał pauzować. - Artur Sobiech ma uszkodzone kolano i musi poddać się zabiegowi chirurgicznemu - napisał klub w mediach społecznościowych.

Napastnik ma już po sezonie. To jego koniec w Lechu?

Sobiech przez praktycznie całą rundę jesienną był tylko rezerwowym podstawowego napastnika i kapitana drużyny Mikaela Ishaka . Mimo wszystko polski snajper rozegrał w trwającym sezonie dokładnie 11 meczów, a licząc wszystkie rozgrywki do tej liczby dołożył jeszcze trzy w krajowym pucharze. Sam się jednak godził na rolę rezerwowego najpierw w drużynie Johna van den Broma, a potem Mariusza Rumaka.

Koniec końców wydaję się to poważna strata i trener Mariusz Rumak będzie miał mniejsze pole do rotacji w swoim zespole.

Warto dodać, że 33-latek w klubie z Poznania ma kontrakt ważny do czerwca 2024. Wskutek kontuzji nie będzie w stanie wypełnić umowy do końca. Co gorsza - prawdopodobnie Lech Poznań nie zdecyduje się przedłużyć obowiązującego kontraktu. Wszystko wskazuje, że w czasie swojej rekonwalescencji będzie zmuszony intensywnie poszukiwać sobie nowego pracodawcy.