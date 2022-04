PKO Ekstraklasa. Lechia ograła Wartę i jest coraz bliżej pucharów. Flavio strzelił gola nr 100

Minęło kilka minut, a rozgrywający naprawdę dobry mecz Diabate został sfaulowany w polu karnym przez Michała Kopczyńskiego. Trochę czasu trwała analiza VAR, sędzia Bartosz Frankowski obejrzał sytuację na monitorze i podyktował rzut karny dla biało-zielonych! Do piłki podszedł Paixao i pewnie posłał futbolówkę do siatki. Tym samym zrealizował marzenie, bowiem zdobył swojego setnego gola na boiskach Ekstraklasy (76 w Lechii i 24 w Śląsku). Tak, żeby w całości to podsumować, to Portugalczyk zdobył także bramkę numer 700 w tym sezonie w krajowej elicie. Radość Flavio była olbrzymia, kapitana wyściskali koledzy, a kibice skandowali nazwisko Portugalczyka. Paixao na liście „stu” zrównał się z Markiem Saganowskim i jest pierwszym obcokrajowcem w tym elitarnym gronie.