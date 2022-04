PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa pokonała Lechię Gdańsk. Mecz toczony w dobrym tempie

Seria Legii to pięć zwycięstw i dwa remisy. Dzięki niej właśnie wskoczyła na dziewiąte miejsce. Ma jeszcze siedem kolejek na to, by dogonić czwartą Lechię, do której traci tylko osiem punktów.

Zwycięstwo nad Lechią byłoby okazalsze, gdyby nie Dusan Kuciak. Były bramkarz Legii obronił kilka trudnych strzałów. Świetnie zebrał się choćby do dobitki Bartosza Slisza.

Prowadzenie dał Legii tczewianin Paweł Wszołek. Po długim zagraniu od Mateusza Wieteski podbił piłkę głową, po czym wbiegł przed Mario Malocę i między nogami Kuciaka znalazł miejsce do siatki.