PKO Ekstraklasa. Lider zagra we Wrocławiu, wielki klasyk w Warszawie [ZAPOWIEDŹ 7. KOLEJKI]

Jagiellonia liderem tabeli. Ciekawe starcie w Warszawie przy Łazienkowskiej

Mecz we Wrocławiu odbędzie się w niedzielne południe, a po południu w stolicy dojdzie do ligowego klasyka między Legią a Widzewem. Oba zespoły to nie tylko odwieczni rywale, ale również jedyne drużyny, które reprezentowały Polskę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Widzew awansował do niej w 1996 roku, a Legia - rok wcześniej oraz w 2016. W tym roku blisko dołączenia do tego elitarnego grona był Raków.

Spotkania tych drużyn zawsze były pełne emocji, podtekstów, a na trybunach panowała gorąca atmosfera. Kilka z nich ma stałe miejsce w historii polskiego futbolu, niegdyś decydowały one np. o tytule mistrza kraju. Łącznie w ekstraklasie oba zespoły zmierzyły się 70 razy. Legia triumfowała w 32 spotkaniach, 20-krotnie padł remis, a 18 razy górą był Widzew.