PKO Ekstraklasa. Mecz Lech Poznań - Górnik Łęczna ONLINE. Dużo do stracenia. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Lech Poznań - Górnik Łęczna ONLINE

To mecz grany awansem z 31. kolejki. Dojdzie do niego dzisiaj, ponieważ 2 maja Lech Poznań zagra z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski na PGE Narodowym w Warszawie.

Lech jest zdecydowanym faworytem, więc każdy inny wynik niż jego zwycięstwo urośnie do rangi sensacji. Z drugiej strony w ostatnich meczach bezpośrednich bywało różnie. Choćby w listopadzie - mimo przytłaczającej przewagi Lecha - Górnik zdołał doprowadzić do wyrównania.

To ważny dzień w kontekście walki o mistrzostwo. Tuż po Lechu na boisku w Szczecinie wybiegną jego jedyni rywale, czyli Pogoń i Raków. Jeśli padnie remis a Lech wygra to odskoczy na dwa punkty. To dużo zważywszy na to, że do rozegrania pozostaną po cztery kolejki, w których Lech ma teoretycznie najłatwiejszych przeciwników.