PKO Ekstraklasa. Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa ONLINE. Gdzie oglądać Lech - Legia w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa ONLINE

Legia Warszawa do hitu 28. kolejki PKO Ekstraklasy przystąpi po odpadnięciu z Fortuna Pucharu Polski. W półfinale rozgrywek wyeliminował ją Raków Częstochowa, który wygrał u siebie 1:0. - Mecz z Rakowem był dla nas rozczarowaniem. Pomimo tego, że Częstochowa to trudny teren, a porażka z Rakowem nie jest wstydem, my bardzo chcieliśmy wygrać i awansować do finału. Nie udało się. To jednak jest już za nami. Nie ma sensu nadmiernie o tym myśleć. Przed nami kolejny mecz ligowy. W tym spotkaniu musimy być gotowi na 100 procent. Drużyna będzie gotowa mentalnie - zapewnia trener legionistów Aleksandar Vuković, cytowany przez oficjalną stronę stołecznego klubu

Przed Wojskowymi kolejne duże wyzwanie. Tym razem starcie z Lechem Poznań, który w tym sezonie jest w ścisłej ligowej czołówce. W ostatnich latach spotkania miały znaczenie dla losów tytułu mistrza Polski. Tym razem jest inaczej. Lech obecnie jest trzeci, ma tyle samo punktów co drugi Raków i jeden punkt mniej niż prowadząca Pogoń Szczecin. Ponadto Kolejorz awansował do finału Fortuna Pucharu Polski, eliminując trzecioligową Olimpię Grudziądz (3:0). Z kolei Legia ma za sobą fatalną rundę jesienną, w której wylądowała w strefie spadkowej. Lepsza gra pod wodzą Vukovicia w tym roku sprawiła, że zespół na siedem kolejek przed końcem rozgrywek jest dziesiąty.