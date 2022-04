PKO Ekstraklasa. Mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Pogoń - Legia ONLINE

W środę Pogoń przegrała na swoim boisku z Rakowem Częstochowa i spadła na 3. pozycję w tabeli. Traci trzy punkty do Lecha Poznań i Rakowa, a do końca pozostały cztery kolejki. Statystycy wyliczyli, że Portowcy mają 1,3 procenta szans na mistrzostwo. - Gramy do końca. Po meczu z Rakowem rozczarowanie było i jest duże. Zagraliśmy dobrze, ale skończyliśmy nawet bez jednego punktu. Chłopcy powiedzieli mi, że jeszcze nic straconego. Wszyscy mamy jeden cel i po to trenujemy - mówi trener Kosta Runjaic.

Ewentualne wpadki liderów też na nowo wleją nadzieję w serca kibiców Pogoni. Ale szanse na to w tej serii spotkań są małe. Lech podejmie Stal Mielec, z Raków Górnika Łęczna. Najtrudniejsze zadanie ma Pogoń, bo zagra z Legią. Warszawski zespół najgorsze ma już za sobą. Wiosną wyglądał co najmniej dobrze, a przy odrobinie szczęścia mógł włączyć się do walki o 4. pozycję, która byłaby przepustką do walki w europejskim pucharze. - Uważam, że w Legii też myślą o zakończeniu tego sezonu dobrym wynikiem. Spodziewam się, że u nas pokażą się z jak najlepszej strony. Czeka nas twardy mecz, bo mają wielu zawodników, którzy cały czas są w dobrej formie. My zrobimy wszystko, by wygrać - zapewnia trener Portowców.