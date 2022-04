PKO Ekstraklasa. Mecz Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa ONLINE. Przegrany wiele straci. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO Jacek Czaplewski

Pogoń - Raków LIVE! Przegrany wypisze się z walki o tytuł? Bartłomiej Romanek

Mecz Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa ONLINE. To jak bokserskie starcie wagi ciężkiej. Aktualny brązowy medalista z wicemistrzem Polski zagrają o to, by zachować szanse na historyczny tytuł. Relacja LIVE z ligowego hitu od godziny 20:30.