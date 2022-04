PKO Ekstraklasa. Mecz Pogoń Szczecin - Wisła Płock ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Pogoń Szczecin - Wisła Płock ONLINE

Drużyna Pogoni Szczecin, jak na razie świetnie wytrzymuje presję, związaną z prowadzeniem w tabeli. Portowcy grają, jak na lidera przystało. Efektownie, skutecznie, pewnie - w tryby maszyny trenera Kosty Runjaicia wpadają kolejni rywale. Dziś pora na Wisłę Płock.

- Wisła Płock jest jeszcze w grze o czwarte miejsce w tabeli. Na pewno nie przyjeżdżają tu się poddać. Zrobią wszystko, by zapunktować - opisywał piątkowego rywala trener Pogoni.

Wisła jest wysoko w tabeli. 6. miejsce to na pewno bardzo pozytywna niespodzianka dla wszystkich kibiców z Płocka. Lokatę będzie trudno utrzymać, bo każda strata punktów, może powodować spadek w tabeli. Zupełnie tak, jak w przypadku Pogoni. Portowcy nie mają miejsca na błędy. Trochę wcześniej, niż zakładał terminarz, zagrają ligowy hit z Rakowem Częstochowa. To spotkanie 31. kolejki odbędzie się 20 kwietnia, cztery dni po meczu Jagiellonią Białystok, cztery dni przed starciem z Legią Warszawa. Ma to związek z awansem Rakowa do finału Pucharu Polski - zagra w nim z Lechem Poznań, który również liczy się w walce o mistrzostwo.