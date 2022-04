PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk Wrocław - Bruk-Bet Termalica Nieciecza ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Śląsk Wrocław - Bruk-Bet Termalica Nieciecza ONLINE

Po serii fatalnych wyników Śląsk Wrocław zwolnił Jacka Magierę na początku marca. Na stanowisku zastąpił go Piotr Tworek, ale oblicza zespołu diametralnie nie odmienił. Piłkarze z Dolnego Śląska wygrali pod jego wodzą zaledwie jedno spotkanie, ale też tylko jedno przegrali. Trzy kończyły się remisami. Sprawia to, że wrocławianie w stawce są tuż nad kreską. Mają ledwie trzy punkty przewagi nad Wisłą Kraków.

Sobotni rywal Śląska - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, powoli żegna się z PKO Ekstraklasą. Klub z małej wsi w Małopolsce nie wygrał od sześciu spotkań i ugrzęzł na dnie tabeli. Strata do bezpiecznej lokaty wynosi aż siedem "oczek", a do końca sezonu pięć kolejek. Jeśli nie wydarzy się cud, to Słoniki ponownie wylądują w Fortuna 1 Lidze.