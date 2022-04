PKO Ekstraklasa. Mecz Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze ONLINE

Przed 30. serią spotkań w PKO Ekstraklasie, przewaga Zagłębia Lubin nad strefą spadkową jest minimalnie. Obecnie wynosi ona zaledwie dwa punkty nad Wisłą Kraków, która w ostatnim czasie regularnie, powoli punktuje. Miedziowi natomiast przegrali trzy z ostatnich czterech meczów. Ostatnią wygraną zanotowali dwa tygodnie temu ze Stalą Mielec u siebie (3:1).

Teraz na Dolny Śląsk zawita Górnik Zabrze, także mający swoje poważne problemy. Podopieczni Jana Urbana przegrali trzy swoje ostatnie pojedynki, a w każdym z nich tracili co najmniej trzy gole (2:3 z Wisłą Płock, 1:4 z Wisłą Kraków, 1:3 z Lechią Gdańsk). Trójkolorowi zajmują miejsce dokładnie w środku stawki, a nad czerwoną strefą mają 8 "oczek" zapasu. Póki co wydaje się to być bezpieczną przewagą.