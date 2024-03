PKO Ekstraklasa. Obsada sędziowska 24. kolejki. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Widzew - Lega, Damian Kos odsunięty za błąd w Krakowie

Oprócz sędziego Kosa od meczów odpocznie sobie także Daniel Stefański. Arbiter z Bydgoszczy był ostatnio pod porównywalnym ostrzałem; to on obsługiwał VAR w Krakowie, był także odpowiedzialny za wideoweryfikację w innym burzliwym meczu z udziałem Widzewa Łódź - przeciw Śląskowi Wrocław. Pretensje miała też do niego Korona Kielce za nieuznanie bramki z Zagłębiem Lubin (1:0), w spotkaniu które prowadził jako główny rozjemca.