PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin w dziesiątkę rozbiła Legię Warszawa. Nadzieja na tytuł podtrzymana

Dziś strzelała tylko Pogoń - również do własnej siatki. Pechowego samobója zaliczył Damian Dąbrowski. Po stałym fragmencie pomocnik chciał wybić piłkę, ale zrobił to bardzo niefortunnie. Była to 38 minuta.

Wszystko wskazywało na to, że Pogoni mecz wymknie się tak samo jak z Rakowem (1:2). Po golu Luki Zahovicia Legia zdążyła przed przerwą doprowadzić do wyrównania, a krótko po niej sędzia Szymon Marciniak wyrzucił z boiska Benedikta Zecha.

Pogoń pokazała jednak charakter. Kwadrans po czerwonej kartce telebim wyświetlił już rezultat 3:1. Prowadzenie po błędzie Joela Abu Hanny odzyskał Zahović, po którym poprawił Kamil Grosicki. Dla reprezentanta Polski to dziewiąty gol w sezonie. Jego seria to pięć występów z trafieniem na koncie.