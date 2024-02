PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa zaliczył FALSTART. Mistrz Polski poległ z Wartą Poznań

PKO Ekstraklasa. Warta Poznań - Raków Częstochowa 2:1

Raków Częstochowa w Grodzisku Wielkopolskim początku meczu nia miał usłanego różami. "Medaliki" bowiem już od 3. minuty dali się zaskoczyć przez gospodarzy. Bramkę dla podopiecznych Dawida Szulczka zdobył wówczas Kajetan Szmyt . 21-letni pomocnik uznawany za jeden z większych talentów polskiej ekstraklasy dopadł do odbitej piłki na skraju pola karnego i mocnym, płaskim uderzeniem pokonał bramkarza gości Vladana Kovacevicia . Piłka po drodze odbiła się jeszcze od słupka i potem wpadła do siatki.

Potem było jeszcze gorzej. Jednak przed istną katastrofą dla obecnych mistrzów Polski swoją szansę miał Ante Crnac . Jednak Chorwat jak to już do tego przyzwyczaił kibiców w tym sezonie nie trafił nawet w światło bramki. Niewykorzystane okazje się mszczą. I w 20. minucie po jednej z kontr kapitalnie uderzył Stefan Savić . Austriak oddał finezyjny strzał, który znalazł drogę do bramki strzeżonej przez bośniackiego bramkarza.

Przed przerwą podopieczni Dawida Szwargi dostali jednak "jedenastkę". Do rzutu karnego podszedł Bartosz Nowak , który pewnym strzałem nie dał szans Jędrzejowi Grobelnemu . Na 15-minutową przerwę piłkarze gości schodzili ze złapanym kontaktem do prowadzących gospodarzy.

Raków bił głową w mur. Warta utrzymała prowadzenie

W drugiej połowie co i rusz "Medaliki" gościły w polu karnym gospodarzy. Podopieczni Dawida Szulczka jednak z każdym razem wychodzili z opresji. Przede wszystkim po raz kolejny dała się we znaki nieskuteczność Ante Crnaca, który tuż przed swoim zejściem z boiska mógł wyrównać stan rywalizacji. Chorwat dostał piłkę z prawej strony i nie potrafił z najbliższej odległości wbić ją do wbić ją do brami. W konsekwencji Grobelny wznowił grę.