PKO Ekstraklasa. Skrót meczu Warta Poznań - Raków Częstochowa 2:1 [WIDEO]. Mistrz Polski poległ w Grodzisku Wielkopolskim

Najciekawsze sytuacje z meczu Warta Poznań - Raków Częstochowa

Niespodzianka w Grodzisku Wielkopolski, broniąca się przed spadkiem Warta pokonała mistrza Polski. Dla poznańskiej drużyny było to dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie na własnym stadionie. To pierwsze odnieśli... 29 lipca ubiegłego roku. To jednocześnie pierwsza wygrana poznaniaków nad Rakowem od momentu powrotu do ekstraklasy.

Spotkanie zaczęło się po myśli piłkarzy Warty - już w trzecie minucie Kajetan Szmyt strzałem z ok. 14 metrów pokonał Vladana Kovacevicia. Goście zbyt krótko wybili piłkę, a pomocnik "Zielonych" miał trochę szczęścia, bowiem pika po drodze otarła się od obrońcy Rakowa i odbiła się jeszcze od słupka.

Piłkarze Warty rozochocili się i strzałami z dystansu sprawdzali formę golkipera mistrza Polski. Częstochowianie z kolei potrzebowali trochę czasu, by ponownie poukładać swoją grę. Bliski wyrównania był Ante Crnac, po którego strzale nie drgnął nawet Jędrzej Grobelny, ale na szczęście dla gospodarzy, piłka minęła słupek.