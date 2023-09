PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław odwrócił wynik z Puszczą Niepołomice i jest liderem. Trzy karne, dwa gole Erika Exposito, czerwona kartka Piotr Rzepecki

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław rozbił Puszczę Niepołomice 3:1. Co ciekawe, do 80. minuty to beniaminek prowadził, ale końcówka absolutnie należała do gości. Dwoma bramkami popisał się Erik Exposito, jedno trafienie dołożył zmiennik Burak Ince, który także wywalczył jedenastkę. Ekipa z Dolnego Śląska zameldowała się tym samym na pozycji lidera.