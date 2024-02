PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław utrzyma pozycję lidera? Duże emocje zarówno na górze, jak i na dole. Ruch Chorzów spadnie z ligi? [ZAPOWIEDŹ]

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław walczy o mistrza na koniec sezonu

Trzeci Lech Poznań ma 33 pkt, czwarty Raków Częstochowa , obrońca tytułu - 32 i mecz zaległy, a piąta Legia Warszawa , którą czekają wkrótce baraże z Molde FK o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji - również 32.

Niespodziewanie dopiero trzy kolejne miejsca zajmują drużyny typowane przed sezonem do głównych ról w ekstraklasie.

Prowadzeni przez Jacka Magierę wrocławianie, którym pomoże m.in. sprowadzony już w listopadzie, ale uprawniony do gry w przerwie zimowej Patryk Klimala , w niczym nie przypominają już tamtego "kopciuszka". Zgromadzili 41 punktów i o trzy wyprzedzają Jagiellonię Białystok, która w poprzednim sezonie... też walczyła o utrzymanie.

Pierwsza część sezonu, złożona z 19 kolejek, miała nieoczekiwany przebieg – zdecydowanym liderem jest Śląsk, który w poprzedniej edycji niemal cudem uniknął spadku do 1. ligi.

Spokojne okienko transferowe

Zimą najbogatsze polskie kluby nie szalały na rynku transferowym. Szczególnie dotyczy to Lecha, którego kadra praktycznie się nie zmieniła, ale w Poznaniu wielkie nadzieje wiążą z powrotem do kadry Bartosza Salamona , pauzującego osiem miesięcy po pozytywnym wyniku testu antydopingowego (zagrał już w ostatniej kolejce 2023 roku).

Legia, już bez sprzedanego do Atlanty United Bartosza Slisza, sięgnęła po Japończyka Ryoyę Morishitę i reprezentanta Kosowa Qendrima Zybę .

Wielka trójka z poprzedniego sezonu szykuje się do pościgu za sensacyjnym liderem i wiceliderem, ale z walki o czołowe lokaty nie zrezygnuje również szósta obecnie Pogoń Szczecin - 30 pkt.

PKO Ekstraklasa. Pasjonująca walka o utrzymanie

Na dodatek chorzowian prowadzi od końca grudnia Janusz Niedźwiedź , który zastąpił Jana Wosia. Nowy szkoleniowiec "Niebieskich" miał krótki rozbrat z ligową piłką. Jeszcze na początku września był trenerem Widzewa, z którym w maju 2022 roku awansował do ekstraklasy.

Były klub Niedźwiedzia też czeka wiosną niełatwe zadanie. Widzew, po trzech z rzędu porażkach na koniec 2023 roku, zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 22 pkt i w przeciwieństwie do kilku rywali z niższych lokat nie ma meczu zaległego.

Czterokrotni mistrzostwie i siedmiokrotni wicemistrzowie Polski notowali w ostatnich latach znacznie gorszą wiosnę niż jesień. Np. w poprzednim sezonie zajmowali przed zimową przerwą trzecie miejsce, a wiosną wygrali tylko dwa mecze i drżeli o ligowy byt. Na dodatek w drużynie trenera Daniela Myśliwca nie ma już sprzedanego do New England Revolution Słowaka Henricha Ravasa, jednego z najlepszych bramkarzy PKO BP Ekstraklasy.

Zmiany w gabinetach. Cracovia ma nowego prezesa

Ruch sięgnął po byłego trenera Widzewa, natomiast Cracovia po byłego... prezesa łódzkiego klubu. Nowym szefem "Pasów" jest Mateusz Dróżdź . Zastąpił na tym stanowisku Elżbietę Filipiak, która w listopadzie została delegowana do czasowego pełnienia funkcji prezesa po tym, jak jej mąż, prof. Janusz Filipiak, od lat bardzo oddany klubowi, trafił w stanie ciężkim do szpitala, a później - 17 grudnia - zmarł.

Cracovia ma nowego prezesa. Mateusz Dróżdż nowym sternikiem klubu

Trzynasta obecnie Cracovia (21 pkt) próbuje stanąć na nogi po tym tragicznym wydarzeniu. 20 grudnia pokonała w zaległym meczu Legię 2:0, a zimą działacze sprowadzili m.in. pomocnika Patryka Sokołowskiego - właśnie z warszawskiego klubu.

Z innych ciekawych transferów uwagę zwracają: Japończyk Soichiro Kozuki - z Schalke 04 Gelsenkirchen do Górnika Zabrze, Fabian Piasecki - z Rakowa do Piasta Gliwice, Mariusz Fornalczyk - z Pogoni do Korony Kielce, a także nabytek Radomiaka - chorwacki talent Luka Vuskovic.

Niespełna 17-letni obrońca został kilka miesięcy wcześniej wykupiony za ponad 13 mln euro przez Tottenham Hotspur, ale do chwili ukończenia 18 lat nie może występować na angielskich boiskach. Dla rozwoju kariery Chorwata zdecydowano, że będzie wypożyczony do klubu z Radomia.