PKO Ekstraklasa. Stal Mielec jedzie do Lecha Poznań. Adam Majewski: Nie po to, żeby się położyć

- Lech jest na fali. Gra bardzo dobrze. Dysponuje dwoma jedenastkami. Nie jedziemy się jednak położyć, nie będziemy się nikogo prosić o to, by spaść z ligi. Jedziemy powalczyć i jak najbardziej wierzymy w punkt lub trzy. Faworytem nie jesteśmy i nie ma co tego ukrywać. Pozostaje nam jechać z wiarą we własne umiejętności, zachować spokój, odciąć się od tego wszystkiego - stwierdza Majewski.

Z powodu kiepskiej formy Stal spadła na trzynaste miejsce. Tuż przed finiszem sezonu zgromadziła jedynie o cztery punkty więcej od zagrożonej spadkiem Wisły Kraków. Są i dobre wieści. Po przeszło dwóch miesiącach do zajęć z drużyną wraca Mateusz Mak, u którego w lutym wykryto zapalenie mięśnia sercowego. Skrzydłowy nie znajdzie się w kadrze meczowej na Lecha, ale ma pomóc w ostatnich kolejkach.