PKO Ekstraklasa. Stal Mielec przetrzymała napór Piasta Gliwice. Dwa strzały w poprzeczkę, bohaterem Mateusz Kochalski

PKO Ekstraklasa. Stal Mielec - Piast Gliwice 0:0

Dziś Piast stracił obu podstawowych stoperów: jednego na zawsze, drugiego być może tylko i aż na derby z Górnikiem Zabrze. Tuż przed rozpoczęciem gry rzecznik klubu poinformował bowiem, że Ariel Mosór znajdzie się poza kadrą meczową z powodu spodziewanego transferu (do Molde za ponad 2 mln euro - dodały Meczyki). Z kolei w trakcie drugiej połowy Jakub Czerwiński starł się z rywalem i gorzej poczuł. Poprosił o zmianę. Po zejściu z murawy udał się do karetki pogotowia.

W pierwszej połowie zabrakło wszystkiego co w piłce ważne, czyli emocji i konkretów. Akcje kończyły się głównie na obrońca blokujących strzały. Po stronie Stali dobrze ustawił się choćby Kamil Pajnowski, a sprzymierzeńcem bramkarza Frantiska Placha w Piaście był m.in. Grzegorz Tomasiewicz, który zatrzymał biegnącego za kontrą Macieja Domańskiego.

- Jakub został przewieziony do szpitala, gdzie zostaną przeprowadzone badania. To uraz od zderzenia, więc trzeba być ostrożnym i nie można tej sytuacji lekceważyć - tłumaczył na konferencji trener Aleksandar Vuković.

Jeśli chodzi o sam mecz to zdecydowanie ciekawiej zrobiło się po przerwie. Piast osiągnął przewagę, co miało pokrycie w stworzonych sytuacjach. - Widzieliśmy wynik w golach oczekiwanych: 0,20 do 1,76 dla Piasta - zauważył komentator Canal+ Sport, Michał Trela.

Okazja, którą w 97 minucie zmarnował Domański Anna Jajkiewicz

Tego dnia bez zarzutu interweniował jednak Mateusz Kochalski. Nowy bramkarz Stali zaliczył dwie piękne parady, jak choćby wtedy kiedy zatrzymał główkę Czerwińskiego.