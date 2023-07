PKO Ekstraklasa. Trener Jacek Zieliński po meczu Stal Mielec - Cracovia: Za mało przycisnęliśmy. Gdybyśmy to zrobili, to byśmy wygrali

PKO Ekstraklasa. Stal Mielec - Cracovia 2:2 (2:0)

Pierwsza połowa nam się zupełnie nie ułożyła. Straciliśmy dwie bramki po kontratakach. Przed meczem mówiliśmy, aby uważać na to. Jednak co innego mówić, a co innego robić na boisku. Wydawało się, że wszystko już stracone. Jednak duże brawa należą się chłopakom, wróciliśmy do gry

- powiedział trener Jacek Zieliński po meczu.

Druga połowa przebiegała zdecydowanie pod nasze dyktando. Paradoksem jest, iż ze zdobycia punktu na wyjeździe, uzyskanego w takich okolicznościach, powinniśmy się cieszyć. Jednak my czujemy niedosyt. Moim zdaniem przy wyniku 2:2 za mało "przycisnęliśmy" Stal. Gdybyśmy to zrobili, to byśmy wygrali

- dodał.