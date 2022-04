PKO Ekstraklasa. Wisła Kraków nie wykorzystała szansy na wyjeździe. Tylko remis ze Śląskiem

Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 1:1 (1:1)

Idealny początek spotkania dla miała Biała Gwiazda. Już w 6. minucie Heorhij Citaiszwili mocnym podaniem po linii uruchomił Konrada Gruszkowskiego, który wykorzystał nieudanie zastawioną pułapkę ofsajdową. Obrońca podał płasko na środek pola bramkowego do Elvisa Manu, który dopełnił formalności.

Po chwili mogło być już 0:2. Dwójkowa akcja Stefana Savicia z Elvisem Manu. Austriak dostał podanie zwrotne w okolicach lewego narożnika pola bramkowego, ale nie zdołał uderzyć obok wychodzącego z bramki Michała Szromnika.

Po kwadransie była szansa na kolejną bramkę dla gości. Fatalne podanie Łukasza Bejgera powinno zapoczątkować akcję Wisły, która miała kapitalną okazję do podwyższenia prowadzenia. Luis Fernandez podał do Stefana Savicia, który najpierw został zablokowany, potem odegrał do Hiszpana, a ten uderzył tuż obok prawego słupka.