PKO Ekstraklasa. Wisła Kraków - Piast Gliwice ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa: Wisła Kraków - Piast Gliwice ONLINE

Przed Wisłą osiem meczów prawdy, które dadzą odpowiedź na pytanie, czy w kolejnym sezonie „Biała Gwiazda” będzie dalej grać w elicie czy jedynie w I lidze. Obecnie do bezpiecznego miejsca krakowianie tracą cztery punkty. - Mamy osiem spotkań. Zaczynamy serię od bardzo wymagającego przeciwnika. Piast chce dołączyć do walki o czwarte miejsce, co może otworzyć szansę na puchary. Przerwa na reprezentację pomogła nam w wykonaniu bardzo dobrej pracy, z której jestem zadowolony - zaznaczył trener Jerzy Brzęczek.

W niedzielę przyjeżdża do Krakowa rywal, który nie przegrał od sześciu spotkań. I taki, który stracił w nich zaledwie jedną bramkę. Szkoleniowiec Wisły zdaje sobie sprawę ze skali trudności. - Znamy się z trenerem Fornalikiem bardzo dobrze. Jego zespoły cechuje żelazna organizacja gry. Piast to drużyna, która bardzo dobrze broni. Nie pozwala rywalowi na kreowanie sytuacji. My jesteśmy jednak w takim momencie, że potrzebujemy punktów, potrzebujemy zwycięstw. Żeby to zrobić, trzeba zagrać rozsądnie - dodał Brzęczek.