PKO Ekstraklasa. Wszystkie gole 20. kolejki. Lukas Podolski strzelił najładniej ze wszystkich?

PKO Ekstraklasa. Gole i skróty meczów 20. kolejki

W sumie w dziewięciu meczach obejrzeliśmy 27 goli, co daje średnią na mecz 3,00. Co najbardziej cieszy, żadne spotkanie nie zakończyło się bezbramkowym remisem, za to w kilku emocje trwały aż do samego końca.

Nowy rekord strzelonych goli w sezonie ustanowiła Cracovia, pokonując Radomiak 6:0. Połowę mniej bramek wbiła Jagiellonia Białystok, ale dzięki pokonaniu Widzew Łódź i domowej wpadce Śląska Wrocław awansowała na pierwsze miejsce. Teraz czeka ją hit z Lechem Poznań.

Według oficjalnych danych na stadionach pojawiło się łącznie 127 665 kibiców z czego ponad 37 tys. na Śląskim, gdzie Ruch Chorzów podjął Legię Warszawa.

Wyniki 20. kolejki PKO Ekstraklasy