Plan transmisji 33. kolejki PKO Ekstraklasy. W TVP Sport mecz Widzew - Lech

Mecz Widzew - Lech za darmo dzięki TVP Sport

Kolejka przebiegnie według klasycznego scenariusza: najpierw dwa mecze w piątek, następnie po trzy w sobotę i niedzielę, wreszcie ostatnie w poniedziałek. Śląsk uzbiera najpewniej blisko 40 tys. kibiców na meczu z Radomiakiem. Ma dwa punkty straty do Jagiellonii, która zagra po nim z Piastem. Te spotkania obejrzymy wyłącznie w Canal+ Sport 3 (i drugi dodatkowo w Canal+ 4K).

W niedzielę Legia spróbuje obronić trzecie miejsce przed nawet czterema chętnymi na brąz (Górnik, Lech, Pogoń, Raków), a co za tym idzie eliminacjami Ligi Konferencji. Za darmo zobaczymy hit z Łodzi, czyli mecz Widzew - Lech. Jesienią przy Bułgarskiej doszło do niemałej niespodzianki, bo to goście zwyciężyli 3:1.

