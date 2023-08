Pogoń Szczecin - Linfield FC ONLINE. "Portowcy" jedną nogą już w III rundzie. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Pogoń Szczecin - Linfield FC ONLINE

Pogoń musi postawić kropkę nad "i" w meczu rewanżowym II rundy eliminacji LKE z drużyną z Irlandii Północnej Linfield FC. Pierwszym spotkaniem podopieczni Jensa Gustaffsona właściwie zapewnili sobie awans, bo nikt w Szczecinie nie wyobraża sobie, by zaliczkę 5:2 z pierwszego spotkania można by było roztrwonić.

To co jednak może martwić Pogoń, to obrona. Gołym okiem widać, że to właśnie z defensywą "Portowcy" mają największe problemy. Mówi się, że do Szczecina może zjawić się jeszcze jeden środkowy obrońca, najpewniej do takiego transferu dojdzie jeszcze przed meczem III rundy eliminacji LKE - spotkanie Pogoń rozegra najpewniej z belgijskim Gentem.

Tylko katastrofa mogłaby sprawić, że Pogoń zakończyłaby swój udział w eliminacjach do Ligi Konferencji. Rywale z Irlandii Północnej musieliby wygrać bowiem różnicą czterech bramek. Futbol oczywiście niejedno już widział, jednak taki scenariusz jest z pewnością z gatunku "science-fiction".